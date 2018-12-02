Водители маршруток из Таганрога не справились с гололедом. Видео

Сразу несколько маршруток попали в аварийную ситуацию на одном и том же участке дороги – по утверждения автора видео, запечатлевшего произошедшее на камеру мобильного телефона, события разворачивались в минувшую субботу, 1 декабря, в Таганроге.

Водитель маршрутного транспортного средства не справился с управлением на спуске, покрытом льдом. Его авто занесло, после чего оно оказалось за пределами проезжей части и врезалось в столб.

Через некоторое время его коллега, также не совладал со своей маршруткой, однако ему повезло больше –он избежал столкновения с какими-либо препятствиями.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.