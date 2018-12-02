Нетаньяху прокомментировал коррупционное дело

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ранее обвиненные в коррупции, заявил, что все выпады в его сторону безосновательны.

Обвинения, предъявленные ему и его супруге накануне, не имеют юридической силы, считает Нетаньяху. Он уверен, что прокуратура не найдет оснований для передачи дела в суд.

Ранее израильская полиция объявила, что в ходе расследования так называемого "дела 4000" было собрано достаточно доказательств коррупционной схемы отношений Нетаньяху и его супруги с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек". В обмен на положительное освещение своей деятельности Нетаньяху продвигал интересы компании на популярном новостном интернет-ресурсе Walla, полагают следователи.

"Ничего нет, потому что ничего не было", — такую оценку дал Нетаньху обвинениям.

Накануне сообщалось, что полиция в ближайшее время передаст материалы дела в генеральную прокуратуру для выноса решения о предъявлении обвинений фигурантам.