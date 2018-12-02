Сборная России узнала соперников по квалификации футбольного Евро-2020
2 декабря в ирландском Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2020 по футболу. Сборная России оказалась в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Отборочные матчи пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.
В финальную часть чемпионата Европы попадут по две лучшие команды из десяти отборочных групп. Еще четыре участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. За путевку на Евро-2020 будут бороться команды из 55 стран.
Напомним, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Европейское первенство примут у себя 12 городов из 12 стран: Амстердам (Голландия), Баку (Азербайджан), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Бухарест (Румыния), Дублин (Ирландия), Глазго (Шотландия), Копенгаген (Дания), Лондон (Англия), Мюнхен (Германия), Рим (Италия) и Санкт-Петербург (Россия).
Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово
Групп В: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург
Группа С: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар
Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фареры, Мальта
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.
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