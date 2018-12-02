Смертельным ДТП с автобусом в Приамурье занялся Следком

Следователи выясняют причины ДТП в Амурской области с участием автобуса. В воскресенье водитель автобуса Hyundai не справился с управлением при сложном объезде. Hyundai съехал с полотна и перевернулся, пишет РИА Новости.

В ДТП погиб пассажир, а еще двое получили травмы. Автобус следовал по маршруту Коболдо — Благовещенск с 39 пассажирами.

Следственный комитет по Амурской области ведет доследственную проверку.