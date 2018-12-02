США беззащитны перед российским "Пенициллином"

Новый российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75, получивший название "Пенициллин", может засекать огневые цели противника за несколько секунд. У США подобной контрсистемы пока нет, заявил военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, в РФ системам радиоэлектронной, контрбатарейной и контрартиллерийской борьбы уделяется серьезное внимание, поскольку за ними будущее. И в разработке таких систем Россия ушла достаточно далеко по сравнению с Соединенными Штатами.

"Пенициллин" — это не просто система, которая засекает точку на поле боя. Она работает через шумы, через звукотепловые локаторы, оптико-электронный модуль. Противнику довольно трудно спрятаться", — приводит слова эксперта радиостанция "Говорит Москва".

Для защиты от российского "Пенициллина" американцам придется придумывать артиллерийские системы типа "стелс", считает Коновалов.

Комплекс "Пенициллин" может засекает шум и кинетическую энергию посредством звукотепловых локаторов и оптико-электронного модуля. Система уже прошла государственные испытания. Поставка первых двух образцов запланирована на 2020 год.

В журнале The National Interest эту российскую разработку назвали серьезной угрозой для артиллерии армии США.