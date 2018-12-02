Старейший заключенный Египта освобожден после 45-летней отсидки

В Египте вышел на свободу старейший заключенный, который провел в тюрьме в общей сложности 45 лет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на египетские СМИ, житель города Эль-Минья по имени Камаль был освобожден по амнистии вместе с 236 другими заключенными. За что он отбывал срок, не уточняется.

Амнистию объявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Всего были помилованы, около 2000 человек, в октябре обрели свободу еще свыше 800 узников. Амнистия не распространяется на лиц, совершивших тяжкие преступления: террористов, торговцев оружием и взрывчаткой, наркодилеров, насильников, взяточников и других.

В 2014 году в Египте из тюрьмы вышел заключенный, отсидевший 44 года за убийства.