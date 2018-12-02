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2 декабря 201822:00 Дмитрий Киселёв

Киселев - о Хаски и рэпе вообще

26 ноября из заключения по решению Краснодарского суда освободили Дмитрия Кузнецова, больше известного под псевдонимом Хаски. Если кто не знает, то это популярный у российских подростков рэпер. Рэп — это современный жанр, когда исполнитель читает авторский стихотворный речитатив под музыкальный ритм. Вот как это делает – Хаски:

 

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым.

Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица.

 

Кому-то не нравится, а кто-то без ума. У рэперов огромная аудитория как в Сети, так и в клубах. Некоторые собирают на свои концерты стадионы. Это альтернативная по отношению к российской попсе музыкальная культура. Рэперы не претендуют на большой телеэкран и звания народных артистов. Более того, к обласканным государством звездам нашего шоу-бизнеса относятся со скепсисом. "Мы в русском рэпе не лезем в шоубиз", — заявляет популярный Тимати и продолжает:

 

Мы неформат, и, знаешь, я этому рад!

Не радует наша эстрада, будто бы ей дали под зад!

А может и в зад, дабы найти понимание.

Ты кто такой? Давай, до свидания!

 

То есть рэп — альтернативная субкультура. Более того, у рэперов бывает много мата — тех самых четырех слов, запрещенных Роскомнадзором — да еще сюжеты и вербальные ассоциации, явно недопустимые для, что называется, приличного общества. Но для Интернета — норма, а в многолюдных музыкальных клубах вроде как и проходит. Если группе "Ленинград" можно, то почему рэперам нельзя?

Считается, что рэп как культура пришел из черной Америки. У нас появился в 90-х. Однако это не совсем так. Предтечей рэпа в отечественной поэтической традиции, конечно же, был Владимир Маяковский. Вот строки из его поэмы "Хорошо", написанной к 10-летию Октябрьской революции:

 

Царям дворец построил Растрелли.

Цари рождались, жили, старели.

Дворец не думал о вертлявом постреле,

не гадал, что в кровати, царицам вверенной,

раскинется какой-то присяжный поверенный.

От орлов, от власти, одеял и кружевца

Голова присяжного поверенного кружится.

 

Чем не рэп? Не круто ли? Или вот тот же Маяковский — про створки ворот Зимнего дворца во время штурма:

 

Качались две огромных тени

от ветра и пуль скоростей.

Да пулеметы, будто хрустенье ломаемых костей.

 

Образы Маяковского, рифма и ритм — на зависть современным рэперам.

Если же о темах поэтического творчества, рэперов наших дней, то это секс, наркотики, роскошь. Еще городская жизнь и жизнь в захолустье. Про трудное детство, непонимающих предков и поиски себя в противопоставлении враждебно-обывательскому обществу. Претензия на социальную рефлексию, а у кого-то и про дурную Америку. Вот, например, фантазии, популярного сегодня Face: "Я роняю Запад!"

Талантливо? Можно спорить. Популярно? Определенно — да. И в измеряемых величинах.

Патриотизм совсем не чужд рэперам. Вот вам, например, Баста:

 

Мы меняем гимны, герба, знамена.

Кто-то за кордон прет за лучшей долей.

Но мы возвращаемся опять сюда.

Великая Россия — Родина моя.

 

А вот он же — про родной Ростов:

 

Это Ростов, здесь начинается юг.

Залетный, оставь дома понты и пух.

Здесь уважают за дух и ценится нутро.

Люди помнят добро, пусть вас хранит Бог.

Это Ростов, здесь начинается путь.

Каким бы ни был маршрут, тут нас любят и ждут.

 

Вернемся к отпущенному на свободу Хаски. Его малая родина — бурятский поселок. И о нем — тоже с любовью в клипе, отснятом на улицах детства:

 

Моя родина — моя любовь.

Вид из окна — моногородок в платье серого сукна.

Моя родина — моя любовь.

В каждом окне солдаты трущоб улыбаются мне.

 

Недавно Хаски заявил, что отменяет предстоящие концерты. "Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением, понятно кого, и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть", — заявил рэпер.

Хаски имеет в виду отмену нескольких его концертов. В октябре — в Тольятти. Недавно в Ростове-на-Дону в последний момент директор площадки, заявленной для выступления Хаски, концерт отменил. А когда Хаски все же вышел на сцену, то свет и звук в зале отключили, и исполнитель во мраке исполнял рэп а капелла. И вот — еще одна отмена. В последний момент отказывает "Арена Холл" в Краснодаре. Организаторы экстренно переносят концерт в клуб, но и там знакомая картина — рубильник и здание обесточены. Можно представить себе, в каком состоянии Хаски выходит к толпе своих фанатов, взбирается на крышу чужой машины, и все услышали:

 

Останови вечеринку,

Я буду петь свою музыку.

Самую честную музыку.

Музыку про нас.

 

Полиция вежливо спустила рэпера на землю. Хаски не сопротивлялся. Вместо штрафа рэпера по решению суда за мелкое хулиганство упекли за решетку на 12 суток. 9 — за проступок и еще 3 накинули за отказ от освидетельствования на наркотики. И все же наказание оказалось явно несоразмерным. По решению суда Хаски отпускают уже через пять дней куда более знаменитым, чем раньше. За пять дней неволи рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC организовали акцию в поддержку узника, а имя Хаски стало символом протеста против содеянной несправедливости.

Помощь пришла откуда и не ждали. Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, он же — председатель Российского исторического общества, предложил поддерживать творчество российских рэперов государственными грантами, то есть оказывать наиболее ценным материальную поддержку. Моральную поддержку рэперам оказал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он призвал деятелей культуры наладить диалог с рэперами как с носителями особого языка, популярными у молодежи. При этом Швыдкой добавил, что "рэп — это замена стадионной поэзии 50-60-х годов".

Это обсуждение состоялось в ходе заседания оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздателя и чтения в России. Собравшиеся согласились отправить инициативу по поддержке отечественного рэпа в правительство.

Что из этого всего выйдет, мне лично трудно себе представить, ведь рэп — по природе своей альтернативное искусство. Рэперы — словно кошки, гуляющие сами по себе. Организовать их в стаю — непростая задача. Как минимум, рэперов не стоит "кошмарить".

И, похоже, в последние дни что-то в регионах изменилось. Могу предположить, что подействовал некий окрик сверху. У нас это бывает полезным для защиты граждан. Рэперы не исключение. Хотя они и не из салона мягких игрушек. Они — просто люди. И с разными, в том числе на наше общество и государство, взглядами, вплоть до анархичных, что близко подростковости как таковой.

Вот вам Noize МС у которого порядок – "это отстой":

 

Порядок — это отстой!

Круши, ломай, тряси башкой пустой.

Допей, разбей и новую открой.

 

Но ведь это — фаза. Самое простое, что приходит на ум — из "хулигана", как он сам себя называл, Есенина. Еще до Маяковского.

 

Ну, кто ж из нас на палубе большой

Не падал, не блевал и не ругался?

Их мало, с опытной душой,

Кто крепким в качке оставался.

 

В школе этого не проходят. Но Есенин канонизирован в нашей литературе. Так можем ли мы сейчас императивно требовать от наших рэперов оставаться крепкими в качке благодаря опытной душе? Ведь таких мало. И, как всегда, мало талантливых. Если рэпер, то ведь необязательно талантливый. Как если кого-то, пардон, "тошнит", то он необязательно Есенин.

Если кто-то употребляет наркотики, то это — его личное дело, хотя и вызывает сожаление. Но если наркотики пропагандируются со сцены, то это невозможно. Интернет — особая зона, менее регулируемая. Но сцена — другое пространство. И здесь уже должны работать критерии зла и закон, их отражающий. Нужен ли диалог? Да, разъясняем. Заблаговременно и мирно. Не пугая.

Нужно ли своими руками превращать все рэп-сообщество во врагов? Нет. Стоит ли чрезмерно политизировать обычный подростковый протест? Тоже нет. Да и, может, "Круши, ломай, тряси башкой пустой" — как это у Noize MC – самоирония, просто стеб? А мы тут со всей звериной серьезностью, столь смешной в рэперской среде. Не глупо ли это?

Да, рэперы — особенные парни, на любителя, как и орденоносные звезды нашего шоу-бизнеса. Но ведь все — наши, российские. Да и рэперы — вполне себе уже привычная часть культурного экобаланса. Некая фаза. Они сами взрослеют. Взрослеют и их поклонники. Меняются вкусы и стиль. И даже начинают относиться лучше к родителям. Не все, но все же... Вот что говорит Баста:

 

В самые трудные минуты моей жизни,

когда смерть подходила очень близко,

звезды искрами падали с неба,

и мысли о тебе, мама, как лучик света.

В поисках ответа, в поисках пути

я собираю все силы и продолжаю идти.

За все прости меня, мама, я был во многом виноват.

Но все осталось в прошлом, время не вернуть назад.

 

Впрочем, вернемся к Хаски. Показательно, что репрессия в отношении рэпера возмутила и далекого от рэпа народного артиста России Льва Лещенко. "Сам факт вмешательства в искусство силовых структур — беспрецедентный случай, так быть не должно. Я считаю, это недостойно и неправильно. Надо посмотреть, может, это единичный случай, но если это становится тенденцией, то это ужасно", — считает артист.

Так все-таки тенденция ли? Хаски в Краснодаре вышел из камеры 26 ноября. 27-го в Якутске отменили концерт рэпера с псевдонимом Элджей. Точнее, из-за поступивших угроз Элджей сам был вынужден отменить свой концерт в Якутске. И об этом объявил губернатор. Чье поражение?

Зато в Сургуте концерт состоится. Там с организаторами от Элджея предварительно на круглом столе встретились активисты молодежной организации "Единая Россия" "Молодая гвардия". Тема круглого стола – "Ограничение доступа несовершеннолетних к концертам, содержащим нецензурную лексику и материалы, наносящие вред развитию ребенка".

Модератор встречи — Владислав Брылеев, он же — руководитель направления по работе со СМИ Сургутского отделения "Молодой Гвардии", по итогам заявил: "Всем участникам процесса удалось договориться. Никаких запретов! Концертам быть, но они будут приведены в соответствие с федеральным законодательством".

Быть может, кому-то из нашей аудитории Элджей не знаком. И скажут, с чего такой сыр-бор? Но у Элджея — мегапопулярность в социальных сетях. Вот официальное сообщение пресс-службы сети "ВКонтакте": "Элджей стал первым исполнителем, чьи треки были прослушаны свыше миллиарда раз в VK Music и Boom в 2018 году".

Миллиард прослушиваний! А так — ничего особенного. Вот он, напугавший кого-то в Якутии Элджей. Хит "Розовое вино". Лишь у ЭТОГО трека — более 200 миллионов прослушиваний.

 

Девочка — пятница не хочет быть сегодня одна.

Какая разница, где я.

Не отвечаю на номера.

Можешь даже не набирать.

Можешь даже не набирать.

Тут угорать, я хочу угорать.

Текст: "Вести недели"

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