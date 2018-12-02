В США продали первый выпуск Playboy и другие вещи Хью Хефнера

Личные вещи основателя Playboy Хью Хефнера были проданы в Лос-Анджелесе на аукционе Julien's Auction.

Среди них – первый выпуск журнала с Мерилин Монро на обложке за 31,2 тысячи долларов.

Печатная машинка Хефнера была продана за 162,5 тысячи долларов.

Также среди лотов аукциона - звезда Хефнера на Аллее славы, лимузин, паспорт издателя и несколько его смокингов, передает РИА Новости.

Все доходы с продаж будут переданы в фонд Хефнера, поддерживающий организации, защищающие гражданские права.