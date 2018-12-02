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Саммит G20 в Буэнос-Айресе 27 минут назад
Вместо Трампа Путин встретился с Эрдоганом
2 декабря глубокой ночью в аргентинской столице Буэнос-Айресе завершился двухдневный саммит "Большой двадцатки". Кремль всегда заявлял, что этот формат — G-20 — для нас более комфортен и эффективен для планеты, нежели узкие междусобойчики типа нынешней "семерки". Собственно, так и получилось.
Путин провел в Аргентине ряд важнейших двусторонних и многосторонних встреч и чувствовал себя уверенно в атмосфере всеобщей приветливости и уважения. Диссонансом в общем настроении выглядел нахохлившийся Трамп, который, усевшись в закрытую позу, словно ото всех защищался, боясь сморозить что-то лишнее. Похоже, к содержательной встрече с Путиным Трамп был просто не подготовлен. Ему просто нечего было сказать.
"Большая двадцатка" разделила Буэнос-Айрес на гостей, которые приехали интенсивно работать, и горожан, получивших лишний выходной и возможность отдыхать на всю катушку. Обещание зрелищ с обложек местных журналов. Они, как афиши поединков, напоминали, кто с кем может выяснять отношения. Хотя аргентинцам должно быть ближе более изящное сравнение, все же родина танго.
Аргентинское танго и большая политика, они так похожи. Если мужчина неуверенно ведет даму, а она сама по себе, не обращает внимания на его движения, красивого танца не выйдет. Очевидно, что партнер не должен опираться на партнершу, но и ей не стоит виснуть на нем. Иначе, как говорят знатоки, у мужчины разозлятся руки, спина и пара развалится. Так что в танго, как и в политике, без баланса никуда.
Но как-то неуклюже получается у Дональда Трампа. Будто встал не стой ноги и ни с того ни с сего отменил аргентинские переговоры с президентами Турции, Южной Кореи, России – кстати, на этой встрече еще не так давно настаивали сами американцы. Украинская провокация в российский территориальных водах не дала президентам сесть за стол переговоров, общались в перерывах заседаний "двадцатки", на бегу.
"Мы, что называется, на ногах, друг с другом общаются. Мы пообщались и с президентом Трампом в двух словах. Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам, у меня — своя. Жаль, что нам не удается организовать полноформатную встречу. Полагаю, она назрела. Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности. И заканчивается Договор СНВ-3 по стратегической стабильности, по уже самому серьезному оружию стратегического характера. Уж очень важны вопросы, которые мы должны обсудить, и для нас, и для всего мира. Сирия, Афганистан, Северная Корея — тоже большая проблема для всех. По всем этим направлениям нужно вести диалог. В этом заинтересованы не только мы. Надеюсь, эта встреча все-таки состоится тогда, когда американская сторона будет к этому готова", — заявил Владимир Путин.
Дональд Трамп объясняться не посчитал нужным. Свою пресс-конференцию по итогам "двадцатки" просто отменил. Он вообще старался быть подальше от посторонних глаз. Даже на выходе из гостиницы — специальный шатер, чтобы не видели, как садится в машину.
Трамп и Путин в Буэнос-Айресе — соседи. Их гостиницы — на одной улице. Здесь же остановились главы Бразилии, ЮАР, Германии. С канцлером Меркель Путин встретился на завтраке. Ей, как и французскому президенту Макрону, он еще раз объяснил позицию Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Черном море.
"Убедил я их или нет, — меня другое беспокоит. При более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил военного положения, а теперь в преддверии выборов надо обязательно это сделать. Для чего? Естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы. Что еще хуже, ввели это военное положение в десяти областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой, не находит его политика там единодушного одобрения. Но что это значит? Это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну на благонадежную и не очень. Более грубой ошибки я даже представить себе не могу. Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике. Виноваты не они. Виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять", — подчеркнул Путин.
- Украина ввела много всяких ограничений для россиян. Будет ли Россия отвечать?
- Нет, мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и легализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет, — отметил глава российского государства.
Путин отметил: несмотря на противоречия, Москва и Киев сохраняют рабочие контакты. Не прерваны связи и с Лондоном, из которого доносятся обвинения одно абсурднее другого. Косо смотрят друг на друга китайская и американская делегации — Вашингтон развязал против Пекина торговую войну. Еще — обвинения Турции в адрес саудовских властей из-за убийства журналиста. На таком фоне и проходила "двадцатка". Ее назвали самой конфликтной за всю историю саммитов.
Все рабочие заседания "двадцатки" закрыли от прессы. Даже дежурных протокольных слов нет. Слишком высоким ожидался градус дискуссий, хотя, казалось бы, темы — общечеловеческие: снижение безработицы, изменение климата, продовольственная безопасность. С трудом, но обо всем договорились. Итоговую декларацию приняли.
От общего большого стола переговоров лидеры переходили в комнаты поменьше, где делегации беседовали тет-а-тет. Так, Владимир Путин пообщался с французским коллегой. Переговорил с премьером Японии.
"Я бы хотел расширить в дальнейшем наше сотрудничество во всех областях для поднятия японо-российских отношений на новый уровень", — заявил Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, обращаясь к Владимиру Путину.
После отмененной Трампом встречи в графике российского президента появилось окно. Время использовали для беседы с главой Турции Реджепом Эрдоганом.
И двух недель не прошло, как российский и турецкий президенты виделись. То же самое — с японским премьером.
- Не совсем типичная интенсивность контактов на высшем уровне. Чем она обусловлена?
- Объемом нашей совместной работы. Мы договорились с премьер-министром, что он посетит Россию в начале следующего года. Может быть, мне удастся побывать в Японии. Что касается Турции, любую возможность мы используем для того, чтобы увидеться и поговорить. В том числе и для урегулирования ситуации в Сирии. Работа очень тонкая, требующая большого терпения, — сказал Владимир Путин.
Лидеры общались, а у входа их машины приковывали взгляды. Линейка представительских отечественных машин, колесящих по Буэнос-Айресу, вызвала в Аргентине фурор. На местном телевидении автомобилю посвятили несколько программ. С нового года президентские машины поступят в широкую продажу, и мы не могли не спросить о впечатлениях первого обладателя Aurus.
"Я за рулем лимузина не был. Я ездил на машине поменьше. Но очень хорошая машина, мне нравится. И не только мне, нравится некоторым нашим арабским друзьям. Они уже выражают желание купить", — рассказал Владимир Путин.
У Ангелы Меркель в Аргентине — машина в прокат. Она почему-то не всегда оказывалась у гостиницы, и канцлеру приходилось прогуливаться. Ей с транспортом вообще не везло. Еще по пути на "двадцатку" сломался самолет. Опоздала почти на целый день.
Совместное фото перед большим представлением, что устроили в честь делегатов "двадцатки". Был и ужин для них, где, разумеется, не обошлось без знаменитых аргентинских стейков.
К угощению не притронулся Нарендра Моди. Организаторы банкета не учли, что индийский премьер — вегетарианец. Он и занятие йоги в Буэнос-Айресе успел провести.
А российский лидер приезд на "двадцатку" совместил с официальным визитом в Аргентину. Главы двух государств подписали солидный пакет двусторонних документов. У таких, казалось бы, далеких стран много общего. Не зря здесь ежегодно проходит фестиваль "Матушка Русь".
Поседевшие дети эмигрантов с душой поют о стране, в которой не каждый из них бывал. К слову, здесь проживает самая большая в Латинской Америке диаспора россиян. Живут и работают сотни тысяч русскоговорящих. На родную речь Владимир Путин обернулся и в гостинице, где остановился. Поздороваться с ним пришли семьи наших дипломатов.
Уезжая из гостиницы, президент поблагодарил персонал за теплый прием. Служащие попросили фото на память. Провожали политиков аплодисментами — так впечатлила Буэнос-Айрес "Большая двадцатка".
В следующем году саммит пройдет на другом конце света. Председательство переходит к Японии.
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