3 декабря межпланетная станция OSIRIS-REx встретится с астероидом Бенну

Межпланетная станция OSIRIS-REx 3 декабря встретится с астероидом Бенну и начнет его изучение. Миссия американского зонда продлится два года, затем он вернется на Землю с образцами грунта (реголита), пишет NASA на своей странице в Twitter.

Tomorrow's the day for our @OSIRISREx spacecraft's rendezvous with near-Earth asteroid Bennu! It'll study Bennu for over two years, before collecting & returning a sample back to Earth. How to watch the approach live starting at 11:45am ET: https://t.co/7lgTMWTUsZ #WelcomeToBennu pic.twitter.com/4lWQo8VYKU — NASA (@NASA) December 2, 2018

Сначала в течении более чем 500 дней аппарат будет осуществлять картографирование поверхности астероида. Это нужно для того, чтобы выбрать оптимальное место для забора образцов грунта. Затем станция выпустит особый манипулятор и произведет забор проб. Реголит будет доставлен на Землю в капсуле. Ученые предполагают, что в грунте могут содержаться вещества, которые образовались одновременно с Солнечной системой.

OSIRIS-REx был запущен 8 сентября 2016 года с помощью ракеты Atlas V, а на Землю он возвратится в 2023 году. Стоимость миссии зонда – 800 миллионов долларов.

Астероид Бенну назван в честь мифической птицы древних египтян. Она является символом возрождения бога Осириса, имя которого (в виде акронима) получил американский зонд.