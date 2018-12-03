Арабская коалиция поможет эвакуировать из Йемена раненых хуситов

Арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, упростит выезд с территории Йемена для 50 раненых повстанцев-хуситов, нуждающихся в медицинской помощи. Упрощение эвакуации было сделано по просьбе посланника ООН и после консультаций с законными властями Йемена, отмечает телеканал "Аль-Арабиа" в своем Twitter.

At the request of the UN special envoy to #Yemen and in consultation with the legitimate Yemeni government, the Arab coalition said they have facilitated the evacuation of 50 wounded #Houthi militants for further treatment.https://t.co/2J8i5LVIyK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 2, 2018

Ранее сообщалось, что повстанцы захватили представителя ООН — Мухаммада аш-Шайбани – специалиста Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Спецпосланник в Йемене и международное сообщество должны осудить действия хуситов, заявил министр информации Муамар аль-Иряни.

Коалиция арабских стран занимает в йеменском конфликте сторону официальных властей. В настоящее время самые ожесточенные бои ведутся за порт Ходейда, потеря которого означает для йеменцев голод, так как через него в страну поступает продовольствие, в том числе гуманитарная помощь.