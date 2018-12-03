Жертвами погромов во Франции стали три человека

По меньшей мере три человека погибли в ходе ожесточенных протестов во Франции. В числе погибших — водитель фургона, который врезался в построенные демонстрантами баррикады. Еще два человека скончались в результате аварий, также связанных с перекрытием дорог на акциях протеста.

Самые ожесточенные акции прошли в Париже, напоминает телеканал "Россия 24". Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что все участники погромов предстанут перед судом. Накануне в воскресенье он вместе с главой МВД посетил Елисейские поля и Триумфальную арку. Там глава государства оценил разрушения после акции так называемых “желтых жилетов”. Вандалы разгромили витрины магазинов, сожгли десятки машин и расписали Триумфальную арку.

Власти винят в погромах ультраправых и ультралевых хулиганов. Всего было задержано более 400 человек.

Накануне Макрон принял участие в экстренном совещании по поводу ситуации в стране. По данным СМИ, обсуждалось введение чрезвычайного положения, но заявлений по итогу заседания не сделали.