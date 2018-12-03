Лавров: Россия нормализует диалог с США, когда те будут готовы

Россия готова к нормализации диалога с США, как только к этому будет готов Вашингтон, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, советник американского президента Джон Болтон обращался к помощнику президента России Юрию Ушакову. Болтон подтвердил, что США хотели бы возобновить диалог, передает телеканал "Россия 24".

"Краткая встреча Президента России Путина и Президента США Трампа. А Госсекретарь США Помпео так и бегал от Вас? Или ему пришлось с Вами встретиться?" – спросил министра в эфире своей авторской программы Владимир Соловьев.

"Нет, естественно я за ним не гонялся, — ответил Лавров. — Ко мне он не обращался. Если честно, даже не знаю, здесь он или нет, потому что не наблюдал в полном составе американскую делегацию. Советник президента США по национальной безопасности Болтон обращался к помощнику президента Российской Федерации по внешнеполитическим вопросам Ю.В.Ушакову и подтвердил, что они хотели бы возобновить и нормализовать диалог. Мы к этому готовы, как только к этому будут готовы наши коллеги".