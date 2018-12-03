Илья Ковальчук пропустит из-за травмы четыре недели

Олимпийский чемпион в составе сборной России Илья Ковальчук получил повреждение в своем клубе Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз". Нападающий выбыл приблизительно на четыре недели, сообщает медицинский штаб команды "королей" из Калифорнии.

Россиянин, который в этом сезоне не блистает в рядах "Лос-Анджелеса", перенес медицинские процедуры на голеностопе в связи с инфекцией, ему потребовалась бурсэктомия, и в ближайшее время хоккеист будет восстанавливаться, сообщает официальный сайт НХЛ. До травмы форвард не совершал результативных действий в 11 матчах подряд.