Беспорядки во Франции: МВД не хочет вводить режим ЧП
Министерство внутренних дел Франции не хочет водить режим чрезвычайного положения в связи с уличными беспорядками.
Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что сейчас вопрос введения режима ЧП на повестке дня не стоит, однако изучаются все варианты. Нуньес осудил насилие на улицах французских городов, в особенности в Париже.
"Насилие в отношении полиции — это очень серьезное дело. Хулиганы начали проявлять агрессию в отношении стражей порядка с самого утра", — отметил госсекретарь.
Он назвал эти акции протеста атакой на республику и попыткой подорвать республиканские ценности.
С середины ноября во Франции проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Движение уже получило название "желтые жилеты", так как его участники носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов.
По данным МВД республики, в ходе протестов пострадали не менее 130 человек. Трое погибли, в их числе — водитель фургона, который врезался в построенные демонстрантами баррикад. Полиция задержала 412 погромщиков.
Между тем подавляющее большинство французов — 72% — заявили, что поддерживают движение "желтых жилетов". Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Harris Interactive. При этом французы поддерживают протестующих, но выступают против насилия, в которое перерастают акции протеста: 85% респондентов осудили беспорядки, сопровождающие манифестации.
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