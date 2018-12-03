Жириновский предложил запретить рекламу возбуждающих препаратов

Выступая на форуме "Российская неделя здравоохранения", Владимир Жириновский обратил внимание собравшихся на рекламу препаратов для повышения потенции.

Лидер ЛДПР предложил ограничить показ подобной рекламы, поскольку производители, по его словам, лишь стремятся к повышению продаж и не думают о здоровье потребителей.

"Иногда я смотрю — реклама возбуждающих лекарств. Ну зачем это делать?" – возмутился лидер ЛДПР и продолжил: "Мол, без лекарств у вас ничего не получается, а с лекарствами прям до небес они прыгают".

"А зачем? Для организма-то это вредно". – отметил Жириновский.

Он считает, что Минздрав должен ввести ограничения на подобную рекламу и пообещал этой инициативе поддержку депутатов ЛДПР,

Кроме того, Жириновский призвал ограничить трансляцию рекламы продуктов питания (так как она стимулирует зрителей к перееданию) и лекарств, чтобы не побуждать людей к самолечению. Это, говорит Жириновский, наносит большой вред здоровью, передает РИА Новости.

"Мы должны вместе добиться, чтобы не было никакой рекламы лекарств", — призвал лидер ЛДПР.

Что же касается рекламы продуктов и напитков, то особо остро эта проблема, по мнению Жириновского, стоит накануне новогодних праздников, поскольку побуждает людей покупать гораздо больше продуктов, чем нужно, а также пить шампанское.

Кроме того, лидер ЛДПР раскритиковал трансляции из Кремля, когда после награждения президентом лучших людей страны выносят шампанское.

Этого, считает Жириновский, показывать не стоит – надо остановить съемку, поскольку это видят дети, и у них формируется представление, что поздравлять друг друга с бокалом – это традиция.

"Какая традиция? Дети же не понимают (…) Надо это убирать", — считает Владимир Жириновский.