Футболист московского "Локомотива" Ломакин найден мертвым

Полузащитник молодежной команды ФК "Локомотив" Алексей Ломакин был найден мертвым спустя двое суток после пропажи. Ранее мать футболиста обратилась в правоохранительные органы с просьбой найти сына.

Как сообщает официальный сайт телеканала "360°", тело 18-летнего спортсмена было найдено 2 декабря в Москве.

Ранее, 30 ноября, Ломакин уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив". На следующий день он уехал с другом, который заявил, что они вместе употребляли алкогольные напитки. Дальнейшая судьба футболиста до сегодняшнего дня оставалась неизвестной.

В нынешнем сезоне Ломакин провел за клуб три матча в молодежном чемпионате России.