Байкер и его пассажир чудом выжили после ДТП с фурой под Новороссийском

Мотоциклист без прав и его пассажир оказались на больничной койке после столкновения с фурой под Новороссийском. Камера регистратора запечатлела страшное ДТП.

Авария произошла около 16 часов 2 декабря недалеко от поселка Кирилловка. Владелец Suzuki пошел на обгон грузовика, не обратив внимания ни на сплошную линию, ни на то, что водитель последнего включил левый поворотник. Когда большегруз перегородил дорогу, байкер влетел ему под задние колеса.

Мотоциклисту, у которого, как позже выяснилось, не было водительских прав, и его пассажиру посчастливилось выжить — их доставили в больницу с многочисленными травмами.