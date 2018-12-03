Индия вооружит еще два фрегата ракетами BrahMos

Военно-морской флот Индии покупает партию корабельных ракет BrahMos. Ими планируют вооружить два новых фрегата, которые сейчас начинают строить на калининградском заводе "Янтарь" также для индийских ВМФ, пишет агентство ТАСС. Всего Нью-Дели приобретает у Москвы оружия примерно на 451 миллион долларов, однако, что войдет в этот список, кроме ракет, не сообщается.

BrahMos – совместная разработка России и Индии. Ракета в зависимости от модификации может использоваться для уничтожения морских и наземных целей. Максимальная скорость ее полета достигает 2,8 Махов, а топлива ракете хватает на 300 километров.

Два корабля проекта 11356 обойдутся Нью-Дели в 950 миллионов долларов. Контракт на них был подписан в начале ноября 2018 года. Кроме того, еще два фрегата построят на верфях заказчика. На сегодняшний день в индийских ВМС уже служат шесть подобных кораблей.

Фрегаты проекта 11356 – это небольшие корабли: водоизмещение – чуть больше 4 тысяч тонн, длина – 124 метра. Они способны разгоняться до 30 узлов, или около 55 километров в час.

Основное вооружение корабля – экспортная версия ракетного комплекса "Калибр" Club-N, но в индийской версии это будет BrahMos. Плюс на фрегатах размещены 100-миллиметровая артиллерийская установка А-190Э, реактивный бомбомет РБУ-6000 для уничтожения подлодок и пара двухтрубных торпедных аппаратов. Противовоздушную оборону обеспечивают зенитный ракетный комплекс "Штиль-1" и ракетно-артиллерийская система "Каштан".