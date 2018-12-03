В США запретили оскароносную песню 1940-х, расслышав в ней харассмент

Сотрудники радиостанции Star 102 из американского города Кливленд, штата Огайо, отказались впредь включать в свои плейлисты песню "Baby, It's Cold Outside" ("Детка, на улице холодно"), написанную в 1944 году и получившую "Оскара" за лучший саундтрек к фильму "Дочь Нептуна" (1949). В композиции разглядели оправдание харассмента, сообщается на сайте станции.

По сюжету песни, хозяин дома уговаривает остаться у него на ночь девушку, которая зашла к в гости. Главный аргумент мужчины – на улице холодно, поэтому гостье нет смысла уходить. Та отвечает, что не может остаться, так как боится общественного порицания. Мужчина же предлагает девушке просто еще немного выпить.

Ведущий радиостанции Гленн Андерсон отметил, что лишь недавно внимательно прочитал текст песни и понял, почему она настолько плоха.

"Эта композиция как будто написана от лица манипулятора. В мире, где движение #MeToo дало женщинам голос, который они заслуживали, не может быть место подобным песням", — отметил американец.

Песня "Baby, It's Cold Outside" была написана в 1944 году Фрэнком Лессером. В 1949 году автор продал композицию кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, и она прозвучала в картине "Дочь Нептуна".