В Вашингтоне проходит церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим

В Вашингтоне на Капитолийском холме в центральном зале здания конгресса США – Ротонде — проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем, скончавшимся 30 ноября на 95-м году жизни.

Перед многочисленными собравшимися выступил вице-президент Майкл Пенс. В своей речи политик назвал Буша-старшего великим лидером, "который также был и просто хорошим человеком, который был верен супруге, своей семье и своим друзьям". Отдельно Пенс отметил тот факт, что 41-й президент не написал ни одной автобиографической книги, что говорит о его скромности, передает ТАСС.

Церемония прощания будет продолжаться до 7 утра 5 декабря (15 часов по московскому времени).

Поминальная служба пройдет 5 декабря в Кафедральном соборе в Вашингтоне. Службу посетит действующий президент – Дональд Трамп с супругой Меланией.

Известно, что последним пристанищем экс-президента станет территория президентской библиотеки при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете, где покоится его супруга — Барбара Буш, скончавшаяся в апреле 2018 года, и их дочь Робин, умершая в возрасте трех лет в 1953 году.