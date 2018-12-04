Экс-президент Перу Алан Гарсия готов к расследованиям и суду

Бывший президент Перу Алан Гарсия заявил, что готов к расследованиям и суду.

Такое заявление политик сделал после того, как ему было отказано в политическом убежище в посольстве Уругвая.

Личный секретарь Гарсия сообщил, что экс-президент не намерен просить об убежище какое-либо другое посольство. Сейчас он находится в доме дочери Карлы в районе Барранко в Лиме, передает РИА Новости.

Гарсия подозревают в преступном сговоре, отмывании денег​​​ и взятке от бразильской строительной компании Odebrecht в размере 100 тысяч долларов.