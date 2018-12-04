Новости Происшествия

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4 декабря 201809:10

На Урале разбился дельтаплан, пилот погиб

EPA

После гибели человека в результате крушения дельтаплана в Свердловской области следователями СКР возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

ЧП произошло 3 декабря в районе поселка Черноисточинск Свердловской области. Пилот мотодельтаплана — житель Екатеринбурга погиб на месте, пассажир с тяжелыми травмами доставлен в больницу Нижнего Тагила. Следственная группа работает на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Известно, что мотодельтаплан "Апогей-16" взлетел с территории пруда поселка Черноисточинск. Поднявшись на высоту, он потерпел крушение недалеко от поселка.

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