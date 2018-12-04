В Палермо арестован предполагаемый глава "Коза Ностра"

На Сицилии арестованы 46 членов "Коза ностра", включая главаря Сеттимино Минео. Всем арестованным предъявлены обвинения в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном ношении оружия и других тяжких преступлениях.

Минео 80 лет. Он возглавил "Коза ностра" в ноябре прошлого года после смерти предыдущего главаря мафии Тото Риины, который отбывал в тюрьме пожизненное заключение.

Как сообщает ТАСС, Минео хорошо известен сицилийской полиции. Он был приговорен к 11 годам тюрьмы в ходе так называемого "макси-процесса" над мафией. Инициатором этого судебного процесса был знаменитый следователь Джованни Фальконе. Он был убил по приказу мафиози Тото Риины в 1992 году.

По данным полиции, в последнее время мафия переживала сложный период реорганизации. В итоге боссы нескольких кланов приняли решение о воссоздании руководящей структуры мафии, наделив Минео полномочиями "крестного отца".

На прошлой неделе в Неаполе был арестован Антонио Орландо — бессменный руководитель одного из кланов банды "Каморра". Ему удавалось скрываться от полиции 15 лет. "Каморра" действует в Италии с XVIII века. Ее основное отличие от сицилийской "Коза ностра" или калабрийской "Ндрангеты" состоит в сложной иерархической структуре. Если у "Коза ностра" есть только один руководитель — Дон, то у каждого клана "Каморры" он свой.