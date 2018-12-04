Госдума приняла закон о защите детей от колумбайн-сообществ

В ходе пленарного заседания депутаты Государственной думы приняли закон, направленный на защиту жизни детей от колумбайн-сообществ и оперативное выявление преступников, вовлекающих несовершеннолетних в опасную деятельность, передает РИА Новости.

В мае текущего года проект закона был вынесен на рассмотрение нижней палаты вице-спикером Госдумы Ириной Яровой​​​. Проект предлагает восполнить пробел в законодательстве, включив в перечень информацию, направленную на склонение детей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни и жизни других людей. Согласно законопроекту, подобная информация подвергнется блокировке.

Таким образом, в случае бездействия владельца сайта хостинг-провайдер будет обязан незамедлительно ограничить доступ к опасному ресурсу.

Колумбайн-сообщества несут идеи американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, 20 апреля 1999 года расстрелявших в школе "Колумбайн" (штат Колорадо) 13 человек.