Четверо погибших: самолет протаранил жилой дом в Мексике. Видео

В минувший понедельник, 3 декабря, легкомоторный самолет врезался в частный жилой дом в городе Кульякане — столице мексиканского штата Синалоа.

Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона момент, когда легкомоторный самолет задел провода.

После этого воздушное судно рухнуло, протаранив здание.

По данным местных СМИ, в результате инцидента погибли четыре человека. Кроме того, пострадали двое жильцов дома – женщина и ребенок, находившиеся в здании в момент ЧП.

Напомним, что на днях схожий инцидент произошел в США, где самолет врезался в центр терапии для детей-аутистов. Тогда погибли два человека, а сам момент авиакатастрофы попал на видео.