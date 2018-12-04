Прощание с Андреем Битовым пройдет 7 декабря в ЦДЛ

7 декабря в Москве в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) состоится прощание с российским писателем Андреем Битовым, ушедшим из жизни на 82-м году жизни, передает РИА Новости.

Церемония прощания начнется в 12:00 в Большом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов.

Андрей Битов — один из основателей советского постмодернизма. Писатель–автор романов "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже", "Грузинский альбом" удостоен многочисленных международных и российских литературных премий. Его работы переведены почти на все европейские языки.