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Роскачество: российское пиво уверенно отдаляется от традиций пивоваренных стран
Предлагаемое снижение требований к обязательной доли солода в российской продукции не избавит от правового пробела, который дает возможность легально производить и продавать пивоваренную продукцию с любым количеством солода.
Новым законодательством устанавливаются более либеральные требования к продукту, без механизмов контроля исполнения.
По данным Роскачества, нововведения в отношении количества и качества солода не решают проблему так называемого "легального фальсификата".
При этом относительно регулирования пива и пивных напитков существует тенденция, отдаляющая качество российского пива от традиционных пивоваренных стран.
Например, по немецкому законодательству для производства пива должны использоваться лишь 3 ингредиента: вода, ячмень (ячменный солод) и хмель. Качество чешского пива четко определяется спецификацией, опубликованной в Главном вестнике Евросоюза.
В России в настоящее время действует требование обязательного содержания в пиве не менее 80% солода, но отсутствуют методики определения количественного содержания солода, несоложеного сырья, сахаросодержащих продуктов. Недобросовестные производители этим пользуются, выпуская под видом пива пивные напитки.
Подобное положение дел не позволяет контролировать соблюдение законодательного требования к составу пива и пивных напитков, привлекать к ответственности недобросовестных производителей, а также ведет к потере налоговых поступлений в бюджет.
После вступления в силу нового технического регламента без одновременного утверждения методик контроля также невозможно будет осуществлять контроль соблюдения его требований.
Сейчас на одной полке с пивными напитками и пивом стоит алкоголь, который образовался естественным путем в результате брожения, а также слабоалкогольные коктейли – смеси спирта и газировки.
Внешнее сходство коктейлей с пивными напитками могло быть вызвано вследствие повышения акциза на слабоалкогольные коктейли без дополнительного четкого разделения по идентификационным признакам слабоалкогольной и пивоваренной продукции.
Роскачество по поручению Правительства страны проводит исследование различных видов продукции, маркирующейся под пивные напитки.
По итогам проверки ведомство представит доклад в правительство и предложит меры по изменению законодательства касательно классификации пивоваренной продукции, а также методы контроля ее качества.
Ранее сообщалось, что в распоряжение газеты "Ведомости" попал проект нового технического регламента безопасности алкогольной продукции Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Документ устанавливает новые требования к составу пива. Согласно техрегламенту, заменять зерном и сахаросодержащими продуктами можно 50 процентов солода. В настоящее время норма составляет лишь 20 процентов. При этом масса сахаросодержащих продуктов возрастет с 2 до 5%.
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