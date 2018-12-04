Самые популярные библиотеки столицы: не книгохранилища, а новое пространство для жизни
В столице составлен рейтинг самых популярных библиотек. Это современные культурные центры, где можно не только поработать и взять книги на дом, но и пообщаться. Какие библиотеки оказались в топ-листе, и чем они привлекают москвичей?
- "География" Страбона в 17 книгах, "Городская читальня в память Тургенева", 1879 год.
Эта книга помнит историю Библиотеки имени Тургенева со дня ее открытия. 133 года назад здесь их было три тысячи, сохранилось 500.
"Практически все наши дореволюционные книги — это книги наши. Это отражает историю существования и развития библиотеки. Вот — от коллекции Варвары Алексеевны Морозовой и до, можно сказать, наступления революции", — говорит заведующая Отделом редкой книги и мемориальной работы Библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева Елена Николаева.
В рейтинге самых популярных эта библиотека — первая. За год ее посетили больше 180 тысяч человек. Свободных мест в читальном зале почти не бывает. Приходят даже не за книгами — за атмосферой.
"Эта библиотека удобно расположена — это во-первых. Во-вторых, она находится в здании с очень интересными архитектурными формами и с очень приятной, доброй, хорошей библиотечной атмосферой", — объясняет читатель Алексей Аминов.
"Для молодежи это, как я считаю, единственное место, где можно позаниматься в тишине. В том же общежитии у меня есть соседи, довольно громкие и шумные", — говорит Александр Бычков.
У библиотеки — своя музейная экспозиция: портрет Тургенева, его прижизненные издания. И макет первого здания.
В 70-е годы прошлого столетия историческое здание снесли, и только в 1998 году библиотека вновь возродилась — уже на новом месте в Бобровом переулке. От прежней читальни остались настенные часы. Сегодня библиотека имени Тургенева — самая популярная у столичных читателей.
"Люди, которые приходят сюда, часто находят те книги, которые в других местах найти не могут", — говорит директор Библиотеки-читальни имени И.С.Тургенева Ромуальд Крылов-Иодко.
В список самых популярных вошла и научная библиотека имени Гоголя. В фонде — произведения писателя практически на всех языках мира, но уникальна библиотека коллекцией музыкальной литературы. Вот, например, ноты оперы Россини "Вильгельм Телль", изданные в 1829 году. Поэтому самые частые посетители — студенты Московской консерватории и Гнесинского училища, находящихся рядом.
- Я учусь в консерватории на дирижерском факультете. Стараюсь приходить раз в неделю минимум, потому что здесь есть свободные инструменты. Мне нравится здесь заниматься.
Библиотека имени Юрия Гагарина находится в спальном районе, но тоже в списке самых популярных. Здесь готовятся к экзаменам, пишут научные работы. А для кого-то это — полноценное рабочее место.
- Я — фрилансер, удаленный сотрудник, создаю сайты. Библиотека для меня — бесплатное рабочее место с хорошим Интернетом, уютное.
Скоро Гагаринская библиотека закроется на реконструкцию, после которой ее пространство станет более функциональным.
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