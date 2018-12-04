Под видом интернет-магазина одежды предлагались детские интим-услуги

В Интернете заблокирован интернет-магазин, который под видом продажи одежды предлагал детские интим-услуги.

На ресурс в Роскомнадзор пожаловались пользователи соцсетей, обнаружив, что в описании страниц с фотографиями детей 5-8 лет речь идет вовсе не об одежде, а о мальчиках и девочках, причем с указанием почасовой оплаты.

Сайт внесен в Единый реестр запрещенной информации, материалы переданы в правоохранительные органы, так как имеются все признаки уголовного преступления, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре. В случае обнаружения подобных ресурсов пользователям предложили обращаться на горячую линию через форму на сайте ведомства.