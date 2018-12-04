В квартире в подмосковном поселке взорвался боеприпас

В жилом доме в подмосковном поселке Куровское произошел взрыв.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в одной из квартир на третьем этаже взорвался боеприпас. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

В результате происшествия разрушений и возгорания нет. В настоящее время на месте взрыва работает полиция.

Поселок Куровское находится в городском округе Ликино-Дулево, в 90 километрах к юго-востоку от Москвы.