Без выброса в реки и атмосферу: в России заработала новая фабрика

В Кузбассе заработала новая углеобогатительная фабрика. Её построили в городе Киселёвске. От предприятия не будет никаких выбросов — ни в реки, ни в атмосферу. Еще на этапе проектирования были учтены все современные экологические нормы и требования. Высажен зелёный щит, установлены фильтры. Новая фабрика обеспечит работой 300 человек.

"Разрешите запустить фабрику "Краснокаменская"?" – "Фабрику запустить!"

По команде "Пуск" начинают работать угольные сепараторы и дробильный комплекс. Приходит в движение конвейер. Режим круглосуточный – три смены по восемь часов.

На обогатительной фабрике всегда шумно, оборудование буквально грохочет, а это угольный концентрат. Блестящий, черный, качественный уголь, коксующийся марки К. Он пойдет на металлургические заводы и будет применяться для производства чугуна.

Фабрику, которую построили всего за год, в шахтерском Киселевске ждали долго. Город задыхался от пыли, которую оставляли самосвалы груженые углем. Теперь везти его никуда не надо: добыча, переработка и отправка покупателю — на одной промышленной площадке.

"Сегодня они перерабатывают прямо на борту разреза и концентрат экспортного качества можно сразу отправлять и нашим потребителям и за рубеж. Добавленная стоимость конечно выше, поэтому больше будет поступать налогов и будет расти уровень зарплаты", — заявил Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.

Средняя зарплата на новой фабрике – 57 тысяч рублей. Работают здесь в основном женщины.

"Вы шахтер?" – "Я – обогатитель", — отвечает молодая женщина-диспетчер.

Огромные механизмы обогатительной фабрики диспетчер приводит в движение компьютерной мышью.

"Вот так он проходит обогащение здесь, и вот выходит концентрат, на склад готовой продукции", — показывает работница на компьютере.

Новую фабрику называют компактной. В помещении, высотой около тридцати метров нет перекрытий, а лишь многочисленные этажерки, выстроенные словно конструктор. На них и смонтировано оборудование, которое обогащает уголь.

Сверху загружается так называемый рядовой уголь, с камнями, глиной и по конвейеру идет в главный корпус фабрики на очистку.

Разделить уголь нужно не только по крупности, необходимой покупателю, но и по качеству. Это делают с помощью воды. Пройдя через специальное оборудование, она вновь становится чистой. В реки и ручьи грязь не уходит.

"До трех с половиной миллионов тонн будет переработка, это выход на полную проектную мощность фабрики, отгрузка на все металлургические комбинаты России ", — пояснил Юрий Кочеринский, президент АО "Талтэк".

На обогатительной фабрике "Краснокаменская" создано около трехсот новых рабочих мест. Планируется, что жить специалисты будут в новом микрорайоне.

"Вот они выбрали этот проект, этот дом. Прекрасный, красивый, удобный, очень теплый дом-термос", — говорит Михаил Федяев, президент ХК "СДС".

Сегодня здесь началось строительство первого такого дома.