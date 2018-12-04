Без выброса в реки и атмосферу: в России заработала новая фабрика
В Кузбассе заработала новая углеобогатительная фабрика. Её построили в городе Киселёвске. От предприятия не будет никаких выбросов — ни в реки, ни в атмосферу. Еще на этапе проектирования были учтены все современные экологические нормы и требования. Высажен зелёный щит, установлены фильтры. Новая фабрика обеспечит работой 300 человек.
"Разрешите запустить фабрику "Краснокаменская"?" – "Фабрику запустить!"
По команде "Пуск" начинают работать угольные сепараторы и дробильный комплекс. Приходит в движение конвейер. Режим круглосуточный – три смены по восемь часов.
На обогатительной фабрике всегда шумно, оборудование буквально грохочет, а это угольный концентрат. Блестящий, черный, качественный уголь, коксующийся марки К. Он пойдет на металлургические заводы и будет применяться для производства чугуна.
Фабрику, которую построили всего за год, в шахтерском Киселевске ждали долго. Город задыхался от пыли, которую оставляли самосвалы груженые углем. Теперь везти его никуда не надо: добыча, переработка и отправка покупателю — на одной промышленной площадке.
"Сегодня они перерабатывают прямо на борту разреза и концентрат экспортного качества можно сразу отправлять и нашим потребителям и за рубеж. Добавленная стоимость конечно выше, поэтому больше будет поступать налогов и будет расти уровень зарплаты", — заявил Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.
Средняя зарплата на новой фабрике – 57 тысяч рублей. Работают здесь в основном женщины.
"Вы шахтер?" – "Я – обогатитель", — отвечает молодая женщина-диспетчер.
Огромные механизмы обогатительной фабрики диспетчер приводит в движение компьютерной мышью.
"Вот так он проходит обогащение здесь, и вот выходит концентрат, на склад готовой продукции", — показывает работница на компьютере.
Новую фабрику называют компактной. В помещении, высотой около тридцати метров нет перекрытий, а лишь многочисленные этажерки, выстроенные словно конструктор. На них и смонтировано оборудование, которое обогащает уголь.
Сверху загружается так называемый рядовой уголь, с камнями, глиной и по конвейеру идет в главный корпус фабрики на очистку.
Разделить уголь нужно не только по крупности, необходимой покупателю, но и по качеству. Это делают с помощью воды. Пройдя через специальное оборудование, она вновь становится чистой. В реки и ручьи грязь не уходит.
"До трех с половиной миллионов тонн будет переработка, это выход на полную проектную мощность фабрики, отгрузка на все металлургические комбинаты России ", — пояснил Юрий Кочеринский, президент АО "Талтэк".
На обогатительной фабрике "Краснокаменская" создано около трехсот новых рабочих мест. Планируется, что жить специалисты будут в новом микрорайоне.
"Вот они выбрали этот проект, этот дом. Прекрасный, красивый, удобный, очень теплый дом-термос", — говорит Михаил Федяев, президент ХК "СДС".
Сегодня здесь началось строительство первого такого дома.
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