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4 декабря 201817:00

В центре Москвы повышается стоимость парковки

Две важные новости для автомобилистов. С 15 декабря в Москве не некоторых улицах подорожает парковка. В зоне между Садовым и Бульварным кольцами цена повышается до 80 рублей в час. Внутри Бульварного — до ста или двухсот. На Садовом вводится дифференцированный тариф: то есть, чем дольше стоишь, тем больше платишь — до 150 рублей в час. А самая дорогая парковка — 380 рублей в час — появится в районе Москва-Сити, Тверской, Арбата, Патриарших прудов, Петровки, Неглинной и еще на нескольких улицах в самом центре. И там платить придется даже по воскресеньям. При этом время бесплатной стоянки снижается с 15 до 5 минут, сообщают "Вести-Москва".

Но при этом водители скоро смогут исправлять ошибки при оплате парковки в мобильном приложении. Например, когда неправильно указан номер или время стоянки, внести изменения они смогут до конца текущего дня. Раньше в таких случаях выписывали штрафы. Новая услуга станет доступна в начале следующего года.

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