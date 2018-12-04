Новый шанс для Лондона не идти на Brexit
Мысль о том, как не осуществлять разрыв с ЕС не смотря на итоги референдума, не покидала официальный Лондон со времени самого плебисцита.
Попытки инициировать повторное голосование, в надежде на то, что перевес голосов окажется на стороне тех, кто хочет сохранения статуса кво, провалились. Уж слишком это выглядело демонстративно пренебрежительно по отношению к мнению большинства населения Британии.
Позднее речь зашла о том, что Brexit экономически неблагоприятен для страны и значит, правительство не может согласиться на его проведение, в интересах тех же британских граждан, которые за него проголосовали.
Однако тут правительство попалось в собственную ловушку и было обвинено в неспособности вести переговоры с Европейским союзом таким образом, чтобы защитить интересы королевства.
В итоге, Терезе Мэй пришлось несколько раз рисковать своим положением премьера, пару раз откровенно шантажировать парламент досрочными выборами, но всё же добиться появления на свет, пусть и спорного, но вполне оформленного документа, определяющего порядок развода ЕС и Великобритании.
Впрочем, противников у Мэй от этого не убавилось и статьи документа продолжают критиковать, а особенно активные оппозиционеры настаивают на том, что процедура юридического выхода Британии, которая должна быть запущена 30 марта 2019 года может быть не только отсрочена, но и вовсе “временно отменена”.
Такой шанс им предоставил генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона. Он уточнил своё видение статьи 50 Лиссабонского договора (на основании которого ЕС был сформирован).
По мнению адвоката, страна решившая покинуть ЕС может отозвать своё решение на любом этапе подготовки и уж точно это можно сделать до конца марта следующего года.
Масло в огонь могут подлить члены парламента. 1 декабря им предстоит проголосовать за соглашение, подготовленное Мэй и они вполне могут его отклонить.
ЕС в такой ситуации мог бы пойти на некоторые уступки и дать британцам ещё несколько недель на согласование всех нюансов, однако и у этой отсрочки есть границы.
Дело в том, что 23-26 мая в Европе состояться выборы в органы ЕС и Великобритания должна либо к тому моменту уже “начать покидать” Евросоюз, либо её представители должны принимать участие в выборах, имея ввиду дальнейшее пребывание страны в составе ЕС.
В противном случае, может возникнуть коллизия, когда любой житель Великобритании сможет подать жалобу в Европейский суд в связи с отказом в представлении страны в европейских структурах.
“Абсурдно, но юридически легче отложить выборы в Европе, чем оформить неучастие в них Великобритании”, — приводит Guardian слова одного из чиновников в Брюсселе.
Высказываются и совсем оригинальные варианты. Так, есть мнение, что Великобритания может не пользоваться 50 статьёй, а оформить выход из ЕС, а затем, проведя ещё один референдум, воспользоваться 49 статьёй и вернутся в состав ЕС. Вот только для этого вновь потребуется согласие 27 стран, на что Британии сейчас надеяться не следует.
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