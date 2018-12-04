Доронина остается во МХАТе, но руководить будет Бояков

Сенсация в театральном мире. В Московском художественном театре имени Горького сменилось руководство. Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков назначен новым художественным руководителем этого театра. Народная артистка Советского Союза, режиссер Татьяна Доронина, которая руководила МХАТом им Горького более 30 лет, будет участвовать в жизни театра в новом качестве — она назначена президентом и возглавила худсовет.

Этим вечером на сцене МХАТа имени Горького — "Укрощение строптивой". Шекспировские страсти кипят вокруг театра целый день. Новый худрук — Эдуард Бояков. Он меняет Татьяну Доронину. Она безраздельно царила на Тверском бульваре на протяжении 30 лет и казалось, что так будет всегда.

"Это человек, который сохранил театр от бурь и катастроф. Татьяна Васильевна сохраняла театр патриотический. Это площадка, которая должна продолжать существовать и представлять из себя творческий организм как репертуарный театр", — заявил Боярсков.

Доронина, конечно легенда — и старшая сестра, и лучшая девушка в СССР. Неземная и нездешняя, именно Доронина встала на защиту актеров во времена раскола МХАТА в 1987-м.

"А коллектив покинутый, с небрежными словами под названием: а нам плевать, куда хотите – девайтесь, хоть в клуб "Каучук", — вспоминала она.

"Я обожаю и ценю Доронину за то, что она сделала в русском и советском искусстве. И честь хвала, как она вообще взяла на себя этот мощнейших организм — МХАТ большой ", — говорит Александр Калягин, народный артист РСФСП, художественный руководитель московского театра "Et Cetera".

"Доронинский или женский МХАТ — теперь целый квартал на Тверском бульваре. Классический репертуар в огромном зале — на 1400 человек. Критики о премьерах пишут редко — но зрители у театра все же есть.

Впрочем, на широкой лестнице, ведущей к фасаду красно-коричневого туфа — лишний билетик не спрашивают — они в кассе.

"Репертуар сохранится, постановки будут идти, костяк труппы сохранится, хотим большей динамики", — рассказал Владимир Мединский, министр культуры РФ.

Проверка Минкульта показала, что за три года МХАТ имени Горького не выполнил госзадание по проданным билетам. Наверстывать упущенного зрителя предстоит Эдуарду Боякову — успешному театральному менеджеру. Он один из создателей "Золотой маски" и "Новой драмы".

Писатель Захар Прилепин теперь, как говорят в театре, завлит. Актер и режиссер Сергей Пускепалис будет руководить творческой частью — работать с актерами.

"Первый план — осмотреться внимательно, чтобы не оказаться слоном в посудной лавке. Нужно создать атмосферу, которая не предполагает революционных потрясений. Это должно быть реалистично, с огромным уважением. И Татьяна Васильевна сказала, когда мы общались, что, ребята и мы с почтением будем относиться к тому, что вы будете предлагать", — сообщил Пускепалис.

"Я желаю этой тройке всяческих успехов. И главное чтобы в них поверили актеры. Я надеюсь, что прогресса в театре можно добиться и без крови и без революций. Если им будут верить, то я думаю, у них получится и у нашего театра все получится", — отметил Евгений Каменькович, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ.

"Театр — это огромные объемы. Механизмы, деньги, возможности. Насколько оправдается — покажет время ", — подчеркнул Марк Розовский, народный артист России, художественный руководитель московского театра "У Никитских ворот".

Татьяна Доронина в театре остается — президентом. И главой специально созданного буквально сегодня художественного совета.