В Санкт-Петербурге тушат сложный пожар

В Невском районе Санкт-Петербурга возник пожар на складе бумажной продукции. По последним данным, возгоранию присвоен второй – повышенный — ранг сложности.

Первоначально площадь возгорания составила 350 квадратных метров, позже она возросла до 2000 квадратных метров передает ТАСС. К ликвидации пожара привлечено семь единиц техники и 25 человек личного состава. Сведений о пострадавших пока не поступало.