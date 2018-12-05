Гол и передача Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Колорадо"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой тур. В Питтсбурге местные "Пингвинз" принимали соперников из "Колорадо Эвеланш". Гости сохраняли интригу до середины второго периода, но затем команда Евгения Малкина не без помощи россиянина дожала "лавины" – 6:3.

При этом игра разделилась на три неравных отрезка. На самом старте у "Колорадо" не заладилось и "пингвины" забили три гола в течение 7 минут – отличились Генцел, Малкин и Брассар. После этого хозяева успокоились и получили три шайбы в свои ворота от Бэрри, Седерберга и Ньето. Но в концовке у "Питтсбурга" разыгрался Хернквист, который сделал хет-трик за 2 с половиной минуты и принес своему клубу победу. Однажды ему ассистировал Малкин.