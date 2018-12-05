НХЛ. Дадонов забивает. "Флорида" выигрывает "всухую"

Матчем в американском Санрайсе продолжился очередной игровой тур в Национальной хоккейной лиге. Местный клуб "Флорида Пантерз" принимал соперников из "Бостон Брюинз". Хозяева оказались лучше в этот день, не дав "медведям" даже "размочить" счет 5:0.

"Пантеры" довольно долго раскачивались и еще после первой 20-минутки было неясно, чья возьмет. Однако во втором периоде в воротах "Бостона" побывали четыре шайбы после бросков Мэтисона, Юбердо и Хоффмана (дважды). В третьем периоде разгром гостей довершил россиянин Евгений Дадонов. 5:0 – и "Брюннз" отправился домой не солоно хлебавши.