В 2019 году при сдаче экзамена на права объединят "площадку" и "город"

В начале 2019 года МВД России намерено внести в правительство проект постановления, вносящий изменения в процедуру сдачи экзаменов на водительские права, передает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, планируется объединить такие испытания, как "площадка" и "город".

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что проект будет внесен в правительство Российской Федерации в первом квартале следующего года.