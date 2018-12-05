5 декабря 201810:30
Черышев впервые за полтора месяца сыграл за "Валенсию"
Российский атакующий полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев вышел на поле впервые за полтора месяца. Это произошло в ответном матче 1/16 Кубка Испании. Команда россиянина дома победила клуб третьего испанского дивизиона "Эбро" со счетом 1:0.
Единственный и победный мяч забил нападающий Миши Батшуайи (59-я минута). Черышев вышел на поле на 64-й минуте, заменив француза Кевина Гамейро. Для него эта игра стала первой после травмы, полученной 20 октября в матче девятого тура чемпионата Испании с "Леганесом" (1:1).
Отметим, что "Валенсия" вышла в 1/8 финала Кубка Испании. По сумме двух встреч она была сильнее "Эбро" со счетом 3:1.
Сейчас
11:21
Валентина Петренко попрощалась с Советом Федерации
Картина дня
-
Россияне выбрали великие имена для аэропортов
- США выдвинули России 60-дневный ультиматум по ДРСМД
- Госдума ждет осуждения действий Киева со стороны ЕС
- Евгений Попов выгнал украинского политолога с "60 минут"
- Доронина больше не возглавляет МХАТ имени Горького
Самое читаемое
-
Лиса помогла найти тело пропавшего футболиста Ломакина
- Актриса может сесть на пять лет за "развратное" платье. Видео
- "Семью променял на девку": жена Мамаева пожаловалась на измены мужа
- Врачи спасают 14-летних близняшек, заморивших себя голодом
- В Сочи прекратили дело о гибели ребёнка в ливневой канаве
Авто.Вести.Ru
-
Знак "Шипы" и штраф за него официально отменили
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Стали известны цены на ГАЗели с дизелями Volkswagen
- В России начали выпускать Volkswagen Caddy с новыми моторами
- Cadillac везет в Россию россыпь новинок
Вести.Экономика
-
Новак: санкции США нарушают международное право
- FT: Евросоюз уходит от доллара
- Товары, которые появились на свет благодаря войнам
- Эффективная переработка мусора: топ-10 стран мира
- Выход Катара из ОПЕК: как это скажется на рынке СПГ?
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
Спрайт, спаржа и витамины: как предотвратить похмелье
- Есть вопрос: можно ли получить солнечный ожог зимой
- Досыпание в выходные вредит женщинам, и вот каким образом
- При синдроме раздраженного кишечника поможет гипноз
- Почему не худеется: 4 причины, по которым вы не теряете вес
Вести в 20.00
-
Эпидемия модной болезни
- Тверская область полностью перешла на цифровое вещание
- В Доме Пашкова названы лауреаты премии "Большая книга"
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Обзор Huawei Mate 20 Pro: удобные инновации
- Аналитика Brand Analytics в группе публичных коммуникаций Yota
- "Яндекс" представил дешевые смарт-колонки с "Алисой"
- Мощнейший смартфон Xiaomi начинают продавать в России. Цена
Вести-Москва
-
Актер Панин учинил дебош на рейсе Стамбул - Москва
- Лихач без прав устроил гонки с полицией на Ленинградке
- Желтый уровень опасности: в Москве вероятен гололед
- В центре Москвы повышается стоимость парковки
- Записаться к ветеринару в столице теперь можно онлайн
- Названы самые популярные московские библиотеки
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Новые открытия в Алжире снова меняют историю происхождения человека
- Как научить ребёнка готовить и приучить к здоровому питанию
- "Эволюцию без мутаций" впервые обнаружили у прокариот
- Астрономы измерили полное количество света, когда-либо испущенного звёздами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Сегодня
МИД РФ о ноте США: это, мягко говоря, домыслы
26 минут назад
Раскрыта личность сбежавшего в Москву вооруженного охранника
44 минуты назад
"Пересветы" заступили на боевое дежурство
10 часов назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство
03.12.2018 09:50
Играешь в PUBG MOBILE?
23 часа назад
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией
20.11.2018 12:34
Дизайнер Леди Гаги создал самый блестящий дом в мире
31 минута назад
Apple назвала лучшие игры года для iPhone и iPad
1 час назад
В российском футболе будет внедрена система повторов VAR
11 часов назад
Диего Марадона едва не подрался с фанатом в Мексике
13 часов назад
Госдума ждет осуждения действий Киева со стороны ЕС
14 часов назад
Злоумышленники "заминировали" 9 вокзалов в Москве
15 часов назад
Взрыв гранаты в Подмосковье: число погибших возросло вдвое
15 часов назад
Уголовного дела против Хаски не будет
15 часов назад
Nvidia представила видеокарту за $2500. Для кого?
16 часов назад
Керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года
16 часов назад
СМИ: Порошенко запускал новый экспресс "под мухой"
16 часов назад
Guardian назвал 100 лучших песен года
17 часов назад
Парковка в Москве подорожает с 15 декабря
17 часов назад
Миллионер Керимов до полусмерти избил свою молодую подругу
17 часов назад
Как говорить с детьми о сексе
17 часов назад
Chanel откажется от использования кожи экзотических животных
17 часов назад
Эдди Мерфи стал отцом в 10-й раз
18 часов назад
Мать "генерала Димы" хочет, чтобы его признали ее должником
19 часов назад
В Доме музыки выступит легенда джаза Билли Кобэм
03.12.2018 09:45