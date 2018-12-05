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5 декабря 201810:30

Черышев впервые за полтора месяца сыграл за "Валенсию"

Global Look Press

Российский атакующий полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Денис Черышев вышел на поле впервые за полтора месяца. Это произошло в ответном матче 1/16 Кубка Испании. Команда россиянина дома победила клуб третьего испанского дивизиона "Эбро" со счетом 1:0.

Единственный и победный мяч забил нападающий Миши Батшуайи (59-я минута). Черышев вышел на поле на 64-й минуте, заменив француза Кевина Гамейро. Для него эта игра стала первой после травмы, полученной 20 октября в матче девятого тура чемпионата Испании с "Леганесом" (1:1).

Отметим, что "Валенсия" вышла в 1/8 финала Кубка Испании. По сумме двух встреч она была сильнее "Эбро" со счетом 3:1.

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