Охотник убил гризли, пробудившегося от спячки и растерзавшего его дочь и жену

В Юконе, что на северо-западе Канады, вся община потрясена смертью 37-летней Валери Теоре и ее 10-месячной дочери Адель: их задрал насмерть пробудившийся внезапно от спячки и вышедший из берлоги медведь гризли.

Отец семейства Гермунд Ресхольт – опытный и потомственный охотник родом из Норвегии. Но его не было дома, когда произошла трагедия.

Возвращаясь с охоты, он увидел у хижины медведя и застрелил его, а когда подошел к порогу, то увидел, что его маленькая дочь и жена мертвы.

Как сообщает CBC, семья перебралась в это глухое место три месяца назад, поскольку Валери – преподавательница французского – была в декретном отпуске, и они хотели побыть подальше от цивилизации.

Знавшие их члены общины Юкона говорят, что Валери была очень активной, общительной, доброжелательной женщиной, умела ладить и с людьми, и с животными.

В Министерстве окружающей среды Канады сейчас пытаются понять, почему гризли пробудился из спячки и напал на людей.

Вероятно, Валери гуляла с ребенком, когда появился медведь. Женщина с дочкой пыталась от него убежать и спрятаться в хижине, но не успела.