Словакия выслала российского дипломата, обвинив его в шпионаже

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объявил о высылке из страны российского дипломата, работавшего в аппарате военного атташе посольства РФ. Его заподозрили в ведении разведывательной деятельности.

"Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО", — заявил глава правительства, передает ТАСС.

Инцидент произошел в конце ноября, россиянин уже покинул страну, однако объявлено об этом было только сейчас.

В российском посольстве ситуацию комментировать не стали.

Между тем, первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации РФ, генерал ФСБ Владимир Джабаров выразил уверенность, что эти действия не останутся без ответа.

"Россия ответит зеркально на действия Словакии, не было случая, чтобы наша страна не отреагировала на подобные недружественные действия", — заявил РИА Новости сенатор.