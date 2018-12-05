В "Прямом эфире" Виктория Боня и "Зенит" поддержали Кокорина и Мамаева

Пятого декабря стало известно, что новогоднюю ночь знаменитые футболисты Павел Мамаев и Александр Кокориин, обвиняемые по статье "Хулиганство", проведут за решеткой: суд в Москве продлил срок их заключения до 8 февраля.

В СИЗО Бутырки футболисты оказались после нападений на нескольких людей, среди которых был чиновник Минпромторга и водитель известной телеведущей.

Эта история вызвала огромный резонанс. В "Прямом эфире" адвокаты, а также родные и близкие футболистов заявили, что два месяца – это более чем достаточный срок для наказания ребят. Справедливо ли за то, что они совершили, держать их за решеткой четыре месяца?

Спор сторонников и противников такого наказания для спортсменов оказался очень жарким.

Адвокат Александра Кокорина считает, что дело было квалифицировано неверно: это был бытовой конфликт, а за статью "Побои" за решетку не сажают. Но им вменяют статью "Хулиганство", по которой и заключили под стражу.

Защитники футболистов говорят, что их можно было бы отпустить под залог и с условием, что они сдадут загранпаспорта, если следствие опасается, что Кокорин и Мамаев скроются за границей.

Другие гости в студии считают, что футболисты – известные люди, на которых равняются мальчишки, и должны сто раз подумать, прежде чем что-то сделать.

Известный адвокат Шота Горгадзе же выразил сомнения в том, что футболисты раскаялись и привел свои веские аргументы в пользу этого мнения.

Пришла в студию и Виктория Боня. Телеведущая заявила, что на Кокорина и Мамаева в этой истории "спустили собак", и они несут наказание за все проделки последних лет так называемой золотой молодежи, которые разозлили общество.

Боня заявила, что их надо было наказать, но и простить, чтобы не ломать футболистам судьбу.

И если потенциальное возвращение Мамаева в "Краснодар" теперь под большим вопросом, то главный тренер "Зенита" и многие футболисты команды записали видеообращение в поддержку Кокорина, которое было показано в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

В программе также прозвучало заявление жены Мамаева Аланы, которая ранее сказала: ее муж попал в эту историю из-за любовницы.