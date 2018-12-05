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5 декабря 201822:35

Кубок России. "Спартак" не удержал победу над "Уралом"

fc-ural.ru

В розыгрыше футбольного Кубка России продолжились матчи 1/4 финала. Московский "Спартак" на домашней "Открытие Арене" принимал "Урал" из Екатеринбурга. Хозяева открыли счет в начале второго тайма, но победу не удержали, пропустив ответный гол – 1:1.

Первые 45 минут обе команды провели достаточно осторожно и не создали массы голевых моментов. Надо признать, что "Урал" хоть и играл вторым номером, но почти не уступал хозяевам.

Тем не менее, на старте второго тайма два момента имел Ханни и один из них он использовал. Так "красно-белые" повели – 1:0. Но удержать победный счет не удалось: ответный мяч на счету Ильина. Соперникам предстоит сыграть повторную встречу в столице Урала.

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