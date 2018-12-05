В Дубае появился первый в мире супермаркет на плаву

В Дубае запустили первый в мире водный супермаркет под названием Aua Pod. Он расположен на корабле и курсирует между тремя пляжами города-эмирата, сообщает Gulf Business.

Задача плавучего магазина – прямо на воде обеспечивать необходимым тех, кто плавает на гидроциклах, яхтах и другом водном транспорте.

В ассортименте магазина – косметика, лекарства, напитки и кремы для загара, иными словами, все необходимое для пляжного отдыха.

Магазин работает шесть дней в неделю с 10 до 18 часов.

Aqua Pod работает на аккумуляторе, у пассажиров крупных судов есть возможность заказывать доставку продукции магазина по телефону.