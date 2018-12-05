Сбербанк: перевести деньги по номеру телефона теперь можно только на дебетовые карты

В Сбербанке нововведение: отныне денежные переводы по номеру телефона возможны только для дебетовых карт. Как и раньше, на эти карты можно переводить деньги и по номеру самой карты.

На кредитки теперь можно переводить деньги лишь по номеру карты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

В Сбербанке поясняют, что причиной введения такой меры стали жалобы клиентов на взимание платы при случайном переводе на кредитную карту (это соответствует действующим тарифам банка – подобная услуга является платной). Исключение кредитной карты из алгоритма перевода денег позволит предотвратить случайности. Нововведение будет действовать с 3 декабря, оно вводится по регионам поэтапно.