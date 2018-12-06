Джорджа Буша-старшего похоронят в Техасе рядом с супругой Барбарой

В США 6 декабря похоронят бывшего президента Джорджа Буша-старшего. Политика предадут земле на его малой родине в штате Техас, рядом с супругой Барбарой.

Накануне в Кафедральном соборе Вашингтона прошло прощание. Пришли Дональд Трамп с первой леди Меланьей и многочисленные политические деятели, в том числе — четыре бывших президента США. Был среди них и сын покойного Джордж Буш-младший, сообщает телеканал "Россия 24".

"В прошлую пятницу мне сказали, что остались считаные минуты. Я позвонил ему, — рассказал Буш-младший. — Я сказал: "Отец, я люблю тебя, и ты был прекрасным отцом". И последними словами, которые он сказал на Земле, было: "Я тоже тебя люблю".