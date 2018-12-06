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6 декабря 201801:24

Ракетный эсминец США демонстративно прошел в районе базы ТОФ России

EPA

Ракетный эсминец США McCampbell демонстративно прошел неподалеку от базы Тихоокеанского флота России в районе залива Петра Великого (Приморье). Об этом сообщили в ВМС США, добавив, что это – "вызов чрезмерным морским претензиям РФ". Проход эсминца, по замыслам американского командования, должен "поддержать права, свободы и законное использование моря, находящегося в распоряжении США и других стран".

При этом представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр поясняет, что шаг не направлен против России и не связан с инцидентом в Керченском проливе. Она отметила, что американцы будут плавать, летать и действовать везде, где это позволено международным правом, передает РИА Новости. Это, по ее словам, касается и Японского моря. Российские претензии на эту часть акватории Японского моря США не признает, так как она находится более чем в двенадцати милях от берегов РФ. Однако какие именно претензии предъявляет на эту территорию Россия, Макмарр не пояснила.

Эсминец McCampbell – основной корабль военно-морских сил США. Он вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.

Комментариев российских военных пока не приводится.

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