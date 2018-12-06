Переходу Ибрагимовича в "Милан" может помешать семья футболиста

Трансфер шведского форварда Златана Ибрагимовича из американского клуба лиги MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" в итальянский "Милан" оказался под угрозой срыва. При этом проблемы возникли там, где их не ожидал встретить ни сам футболист, ни его агенты, ни представители "россонери".

Против возвращения Ибрагимовича в футбольный Старый Свет неожиданно возражает семья игрока, сообщает шведское издание SportExpressen. При этом жена и дети Златана не хотят покидать Калифорнию даже на короткое время, а "Милан" хотел арендовать Ибру на полгода с опцией продления контракта. Но оказалось, что семье 37-летнего шведа очень нравится в Лос-Анджелесе и трансфер, похоже, сорвется.