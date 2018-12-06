Москву заметает снегом, задержаны или отменены 28 авиарейсов

В московских аэропортах задержаны или отменены 28 авиарейсов. Это происходит на фоне снегопадов. За ночь в Москве выпало более 10 процентов месячной нормы осадков, передает телеканал "Россия 24".

В течение дня снег в столичном регионе продолжится. К середине дня 6 декабря может выпасть еще несколько миллиметров осадков. В столице дорожная ситуация стабильная, основные затруднения – в области, на трассах по направлению к Москве.